Voorwaardelijke jeugd-tbs en celstraf voor moord op schoolplein in Lewenborg

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Tegen één van de verdachten voor de moord op een 19-jarige man uit Stad is maandag voorwaardelijke jeugd-tbs en een voorwaardelijke celstraf van 57 dagen geëist. Dat meldt RTV Noord.

De 19-jarige man werd in de nacht van 3 op 4 september doodgestoken op een schoolplein van een basisschool in Lewenborg. Het slachtoffer had in de avond op het schoolplein afgesproken met een 18-jarig meisje op wie hij een oogje had. Dit meisje had echter verkering met een 18-jarige man. De laatste vond het maar niks dat hij concurrentie kreeg en daarom bedacht hij samen met zijn vriendin een plan om het slachtoffer er in te luizen. Ze zouden hem mishandelen en proberen zijn jas te stelen. Een jas waar een 17-jarige verdachte interesse in had.

Het plan liep uit de hand waarbij volgens de 17-jarige verdachte die maandag terecht stond, de 18-jarige verdachte zonder aarzeling op het slachtoffer begon in te steken. Een voorbijganger vond het slachtoffer enige tijd later. De hulp die toen opgetrommeld werd kwam te laat. De twee andere verdachten staan komende komende donderdag terecht. De rechtbank doet in alle drie zaken begin juni uitspraak.

