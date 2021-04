Voetganger aangereden door automobilist op Korreweg

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk op de Korreweg is zondagmiddag een voetganger aangereden door een automobilist. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 16.10 uur ter hoogte van het politiebureau. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Wind. “Uit verhalen van omstanders heb ik begrepen dat een automobiliste haar voertuig bij het zebrapad op wilde trekken maar daarbij zag ze een voetganger over het hoofd. Hierdoor was een aanrijding niet te voorkomen.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Ambulanciers hebben het slachtoffer gecontroleerd. De persoon kon in de ambulance behandeld worden en hoefde niet mee naar het ziekenhuis.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de precieze toedracht.