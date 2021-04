Viroloog UMCG: ‘Laten vieren van coronateugels komt net een paar weken te vroeg’

nieuws

Foto: UMCG

Terwijl de overheid flirt met het laten vieren van de coronateugels, liggen de ziekenhuizen vol en zijn er nog steeds veel beperkingen in de reguliere zorg. UMCG-viroloog Bert Niesters ziet dan ook geen reden om de coronamaatregelen nu al te versoepelen. Dat vertelt Niesters vrijdagochtend aan NPO Radio 1.

“Ik begrijp wel dat we naar buiten willen. Ik wil ook naar buiten, heel graag zelfs. Maar dit is net een paar weken te vroeg”, aldus Niesters. “Als we het nu gaan verpesten, dan zitten we straks weken, misschien zelfs nog wel een paar maanden in deze pandemie. Want die pandemie doen we wel samen en dat is wat de regering moet benadrukken.”

Niesters kan zich dan ook goed voorstellen dat de noordelijke burgemeesters, waaronder Koen Schuiling van Groningen, nog niet staan te springen om de teugels te laten vieren. “Alle regio’s in Nederland staan op rood. Het aantal besmettingen per dag stijgt nog en ook het aantal positieve gevallen per test stijgt ook. Het gaat dus echt verkeerd, maar we willen nu wel met veel meer mensen naar buiten. Dat is een risico, waardoor het aantal besmettingen alleen maar toeneemt.