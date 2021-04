Vintage kledingwinkel aan Steentilstraat maakt hippe videoclip

Tweedehands kledingwinkels zijn er genoeg in de Stad en daarom probeert Viva! Vintage in de Steenstilstraat zich te onderscheiden. Een surrealistische videoclip, die begin april werd gelanceerd, zorgde de afgelopen maand in ieder geval voor wat unieke exposure.

Eigenaresse Joyce Bakker opende de winkel begin vorig jaar, maar de coronacrisis gooide direct roet in het eten. Omdat de winkel net open was toen de coronacrisis begon, kon de onderneemster geen aanspraak maken op overheidssteun. Een webshop en een campagne op sociale media moesten daar verandering in brengen.

De videoclip, met muziek van Daniël Janse, moet de winkel met een sterk duurzaamheids-oogmerk in het oog doen springen. Naast kleding kopen kunnen mensen hun oude kleding inleveren bij de winkel, waardoor bij ieder verkocht kledingstuk een verhaal past. De winkel werkt daarnaast samen met lokale kunstenaars en kledingontwerpers uit de regio.

Bekijk de videoclip hieronder.