Vijfduizend euro gedoneerd voor ouders van leerlingen met smalle beurs

nieuws

Foto: Danja de Jonckheere

De organisatie thuisbasisonderwijs heeft de afgelopen week vijfduizend euro aan donaties binnen gekregen voor bijlessen voor scholieren.

“Het geld is bedoeld voor bijlessen voor kinderen van ouders die het minder breed hebben”, aldus Emiel Verbeek van de organisatie. Thuisbasisonderwijs is actief in Groningen en Drenthe en is opgericht doordat door de coronacrisis veel scholen dicht zijn (geweest) en diverse leerlingen daardoor achterstanden hebben. Met een groep studenten wil de organisatie betaalbare bijlessen geven.

De organisatie is ook nog op zoek naar onderkomens voor die lessen. Volgens Veerbeek zijn buurthuizen en sportkantines die momenteel gesloten zijn goede locaties. Voor meer informatie: thuisbasisonderwijs.