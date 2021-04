Vijf jonge Bonte Bentheimers geboren bij Het Groninger Landschap

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

In de stal bij bezoekerscentrum Reitdiep van Het Groninger Landschap zijn vijf jonge Bonte Bentheimers ter wereld gekomen.

De varkentjes werden in de nacht van donderdag op vrijdag geboren. “Voor mama Bentheimer was het haar eerste keer”, laat Het Groninger Landschap weten. “Ze heeft vijf prachtige en gezonde baby’s ter wereld gebracht. Ze maken het ook allemaal goed.”

Bonte Bentheimer

De Bonte Bentheimer is van oorsprong een varken dat tot halverwege de twintigste eeuw veel voorkwam in de grensstreek van Bad Bentheim. Sinds halverwege vorige eeuw is het aantal Bentheimers flink afgenomen. Het gaat ook zo slecht dat het met uitsterven wordt bedreigd. Een varken werpt gemiddeld acht tot tien biggetjes per zwangerschap.

Stal afgesloten

De biggetjes bezoeken zit er voorlopig niet in. Vanwege de coronamaatregelen is de stal in Noorderhoogebrug voor het publiek afgesloten. Wel kunnen mensen via de social media-kanalen van het Groninger Landschap op de hoogte blijven.

In 2019 werden er maar liefst twaalf biggetjes geboren in de stal. OOG Tv maakte daar toen de volgende reportage over: