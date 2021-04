Vici-beurs voor drie Groninger onderzoekers

nieuws

Drie Groninger onderzoekers van de RUG en het UMCG hebben een Vici-beurs van 1,5 miljoen euro gekregen. Daarmee kunnen ze hun onderzoeksideeën ontwikkelen.

Dr. L. de Jong krijgt een beurs voor zijn onderzoek maar de invloed van het oude Rome op grafgebruiken in het Nabije Oosten. Dr. Jingyuan Fu doet onderzoek naar genomen in cardiometabole ziekten. Dr. Inge Zuhorn doet onderzoek naar de manier waarop medicijnen ook kunnen doordringen tot het brein. Zo kunnen nanodeelhjes helpen bij de behandeling van hersentumoren.

Het geld is afkomstig van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Vici is één van de grootste persoonsgebonden wetenschappelijke premies van ons land. Het is gericht op gevorderde onderzoekers die vrij zijn om hun eigen project voor te dragen voor financiering.