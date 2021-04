Vernieuwde website GRONG gelanceerd

nieuws

De vernieuwde website van GRONG

Met een nieuw uiterlijk en een uitgebreider aanbod is dinsdag de vernieuwde website van GRONG gelanceerd. Op deze website staan activiteiten voor Groningse jongeren tussen 12 tot 27 jaar, die ze tijdens de coronacrisis kunnen ondernemen.

De gemeente Groningen wil, met deze vernieuwde website, een bredere doelgroep bereiken. Naast de website is er ook een subsidieregeling ingevoerd om het activiteitenaanbod te vergroten, waardoor organisatoren van enementen (een deel van) de gemaakte kosten vergoed kunnen krijgen.

“We merken dat steeds meer jongeren last hebben van de coronamaatregelen”, vertelt wethouder Jeugd Isabelle Diks. “Daarom vinden wij het belangrijk om te laten zien wat er nog wél mogelijk is. Zodat jongeren met elkaar in contact kunnen blijven door middel van activiteiten op het gebied van sport, spel en entertainment.”

De vernieuwde website staat vanaf dinsdag online. Informatie over de subsidieregeling en de gestelde voorwaarden zijn hier ook te vinden.