Verkeerslawaai A7: “Soms klinkt het als oorlog”

Bewoners van de wijk Buitenhof zijn het verkeerslawaai van de A7 helemaal zat. Al jaren wordt er niets aan gedaan, maar nu is er een nieuw onderzoek geweest dat de overlast erkent.

In dat rapport staan ook twee oplossingen: een klein geluidsscherm bij de nieuwe busbaan, of een lange muur van zo’n anderhalve kilometer tussen de snelweg en de wijk. De bewoners hopen dat de gemeenteraad kiest voor die laatste variant. “Dan hebben we in de hele wijk zo veel minder lawaai dat het goed te doen is,” vertelt Renée Peterson. Zij woont al sinds het ontstaan van Buitenhof in de wijk. Volgens Emily Posthumus was de overlast eerst minder erg. “Vanwege de busbaan en bedrijven hier, is er een stuk geluidswal weg. Ik neem aan dat als daar weer een geluidswal komt, dat het geluid dan tegengehouden wordt.” De bewoners stellen ook voor om zonnepanelen op de muur te maken. “In het kader van duurzaamheid,” legt Henk Pieter Bouma uit.

De bewoners hebben veel last van het lawaai. Peterson: “Om een uur of 5, 6 word ik er wakker van. Dan doe ik oordoppen in. Eigenlijk hoor je het continu. Als je de deur uit stapt denk ik soms: het kon wel oorlog zijn. Toen we het huis kochten was er nog een goede geluidswal en hoorde je niets. Sinds dat weg is hebben we overlast, dus dat is eigenlijk al 23 jaar.”

Komende woensdag bespreekt de gemeenteraad opnieuw de mogelijkheden. “Het bestuur mag wel eens naar ons luisteren,” zegt Posthumus. “Ik vind het fijn dat het onderzoek er is. Ik hoop dat ze het besluit gaan nemen dat wij van dit geluid verstoken blijven in de toekomst.” Ze denken dat dit ook gaat gebeuren. “We hopen dat ze het serieus nemen, maar we hebben goede hoop.”