Verdachten schietpartij Delfzijl aangehouden in Ten Boer

Foto: Remco van den Berg - 112groningen.nl

De politie heeft zondag op de Gaykingastraat in Ten Boer vijf personen aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij een schietpartij in Delfzijl. Dat meldt de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De schietpartij vond zondag in het begin van de avond plaats op de Ransel in Delfzijl. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er bij dit incident mogelijk geschoten is. Er zou niemand gewond zijn geraakt.

Kort na het incident konden de vijf personen aangehouden worden in Ten Boer. Het is onbekend of zij inwoners zijn van het Groningse dorp. De politie doet onderzoek in de zaak. De Gaykingastraat is vanwege het onderzoek afgesloten.