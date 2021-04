Verdachte (58) aangehouden voor diefstal ‘Groningse’ Van Gogh

De politie heeft dinsdag in Baarn een 58-jarige man aangehouden voor de diefstal van het schilderij ‘Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar’ van Vincent van Gogh. Het schilderij, eigendom van het Groninger Museum, werd vorig jaar maart gestolen uit Museum Singer in Laren.

De man werd aangehouden in zijn woning. De woning werd daarna doorzocht, maar de schilderijen bleken hier niet te liggen. Dat was ook in de lijn der verwachting, omdat verschillende bronnen meldden dat de werken voor 400.000 euro zouden zijn verkocht aan een drugscrimineel.

Naast de Van Gogh wordt de man ook verdacht van de diefstal van een ander schilderij, het werk ‘Twee lachende jongens’ van Frans Hals. Dit schilderij werd eind augustus gestolen uit het ‘Hofje van mevrouw Van Aerden’ in Leerdam.

Belangrijke stap

De politie noemt de aanhouding een belangrijke stap in het onderzoek. Omdat de schilderijen nog niet boven water zijn, gaat het onderzoek verder.

Groninger Museum wil Van Gogh graag terug

Vorige week dinsdag vroeg het Groninger Museum nogmaals aandacht voor diefstal, omdat het op deze dag een jaar geleden was dat het doek werd gestolen. Het museum stelde een speciale webpagina samen, met verhalen en achtergronden over het schilderij.