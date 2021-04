Verbouwing stadhuis op schema

De grootste hobbels in de verbouwing van het stadhuis zijn inmiddels wel genomen, dat zegt Jordy van Haag uitvoerder van aannemer Rottinghuis die al vanaf maart 2020 met de klus bezig is.

Omdat de gemeenteraad groter is geworden en na het samengaan met Haren en Ten Boer inmiddels 45 leden kent besloot het gemeentebestuur dat de vergaderzaal van de raad naar de zolderverdieping verhuist. Afgelopen maart werd met het inhijsen van de nieuwe stalen dakconstructie symbolisch het hoogste punt van de verbouwing gevierd,

Bij de verbouwplannen van het stadhuis is men niet uit gegaan van de anderhalve samenleving. Als begin 2022 de anderhalve meter samenleving nog bestaat is er een probleem: de raad past dan niet in de nieuwe zaal.