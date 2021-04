Verbazing over geparkeerde hoogwerker op busbaan: “Het gaat om het breder plaatje”

nieuws

Foto: Benni Leemhuis - twitter.com/bennileemhuis / met toestemming

Een hoogwerker die zondag geparkeerd staat op de Kolendrift en daarmee de weg deels afsluit. Bij raadslid Benni Leemhuis van GroenLinks zorgt het voor verbazing.

“Het gaat om de straat tussen het Boterdiep en de Bloemsingel die alleen gebruikt wordt door bussen”, vertelt Leemhuis. “Daar staat een hoogwerker geparkeerd waar de lijnbussen om heen moeten manoeuvreren. Hoe lang het vehikel er al staat, dat weet ik niet, maar ik vind het wel vreemd. Tijdens mijn wandeling kwam ik in de Soerabajastraat een vergelijkbaar voorbeeld tegen. Daar staat het hele weekend een hoogwerker pontificaal geparkeerd op de stoep. Waarom? Deze voorbeelden zijn wat mij betreft onderdeel van een grotere en bredere discussie. Een discussie die gaat over hoe wij om gaan met onze openbare ruimte. Want feit is dat we steeds vaker gekkere dingen zien in onze stad.”

Bredere discussie

“Een tijdje geleden plaatste ik op mijn Twitter-account een foto van de Stoeldraaiersstraat. Daar stond een voertuig geparkeerd op het trottoir. Mensen die op mijn tweet reageerden lieten weten dat de voertuigen nu toch eenmaal ergens geparkeerd moesten worden. Wat mij betreft is dat voorbeeld, en ook dit wat ik nu tegenkom op de Kolendrift en in de Soerabajastraat, onderdeel van een bredere discussie. Als er ergens fietsen verkeerd geparkeerd staan dan zie je dat het leidt tot veel kritiek, maar als er busjes of vrachtwagens verkeerd staan, dan zie je dat de reactie veel minder heftig is.”

Proportioneel

Volgens Leemhuis geldt het recht van de snelste. “Als je op dit moment kijkt naar de inrichting van de oude binnenstad, en je bekijkt de situatie van gevel tot gevel, dan is minstens vijftig procent ingericht voor het rijdend verkeer. Een klein deel is beschikbaar voor fietsers en voetgangers. En dan heb je ook nog ruimte nodig voor bijvoorbeeld recreatie en ontspanning. Je kunt stellen dat de ruimte nu zo ingericht is dat er alle ruimte is voor gemotoriseerd verkeer, waarbij je je af kunt vragen wat nu precies proportioneel is.”

“Waarom hebben we het zo ingericht?”

De situatie op de Kolendrift zal niet gaan leiden tot raadsvragen. “Maar het is wel interessant om die bredere discussie aan te zwengelen waarbij de Kolendrift maar ook de Stoeldraaiersstraat als voorbeeld kunnen dienen. Waarbij de vraag centraal staat waarom we onze straten zo ingedeeld hebben, en of die manier heel praktisch is.”

aL dIE fIEtSeN iN De bINnEnstAd!!!!1!!! (5) (Commerciële bezorgbedrijven parkeren hun bezorgscooters en ebikes in de openbare ruimte) pic.twitter.com/cmMtSdvNDa — Benni Leemhuis (@bennileemhuis) August 19, 2020