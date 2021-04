“Vele angsten voor vaccins zijn gedreven door gebakken lucht”

oogochtendshow

Abel van Santen (97) krijgt een vaccinatie tegen het coronavirus. Foto: OOG TV

Vele angsten voor coronavaccins zijn gedreven door gebakken lucht, volgens Willem Groeneveld van stadsblog SIKKOM. Om mensen een spiegel voor te houden publiceerde hij een opmerkelijke column op zijn site.



In de column wordt geschreven dat mensen iets toegediend krijgen, waarvan nog niet eens helemaal zeker is wat effecten op de lange termijn zijn. Het is dan wel goedgekeurd door het RIVM en GGD, maar echt goed onderzoek ontbreekt. Vervolgens schrijft Groeneveld dat hij zich dood is geschrokken van eigen onderzoek. Naast kanker kan het goedje volgens de schrijver ook osteoporose, hersenbeschadiging of chronische nieraandoeningen veroorzaken. Wie echter de conclusie van het bericht leest, merkt dat het niet om coronavaccins gaat, maar om tatoeage inkt.

Spiegel voorhouden

Groeneveld zegt mensen een spiegel te willen voorhouden, omdat volgens hem veel van de angsten voor de vaccins gebaseerd zijn op gebakken lucht. Dit vertelde hij in een telefonisch interview in de OOG Ochtendshow. Zo had een medewerker van de stadsblog het idee dat vaccins rommel zijn, terwijl ze wel helemaal onder de tatoeages zit. Het maakte hem nieuwsgierig om te kijken wat feitelijk in de tatoeage inkten zit en dat inspireerde hem om deze column te schrijven.

Groeneveld heeft al veel reacties op de column ontvangen, met name via Facebook en Instagram. Hij zag ook dat het bericht gedeeld is door Facebookgroepen die juist tegen conoravaccins zijn en blijkbaar het bericht nog niet helemaal goed hadden gelezen. Ook heeft Groeneveld vele complimenten over de column ontvangen.

Het interview in de OOG Ochtendshow is hier te beluisteren: