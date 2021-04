Veiligheidsberaad staat nog steeds achter versoepelingen: “Maar geen vrijbrief”

nieuws

Het Veiligheidsberaad staat nog steeds achter de versoepelingen die vanaf komende woensdag worden doorgevoerd. Dat is maandagavond duidelijk geworden.

De voorzitters van de 25 Veiligheidsregio’s vormen samen het Veiligheidsberaad waarvan Hubert Bruls de voorzitter is. De afgelopen dagen kwamen er veel bezorgde reacties binnen op de versoepelingen, onder andere vanuit de zorg. “Ik begrijp heel goed de noodsignalen uit de zorg, maar er zijn ook signalen van mensen die door de maatregelen eenzaam worden of in economische nood komen”, laat Bruls weten.

Verschillende perspectieven

Bruls zegt ook dat de versoepelingen gering zijn. “Het is een eerste voorzichtige stap, want het blijft een precaire situatie. We moeten niet doen alsof het openen van terrassen tussen 12.00 uur en 18.00 uur opeens veel meer druk op de zorg veroorzaakt.” Volgens Bruls is het belangrijk om vanuit verschillende perspectieven naar de situatie te kijken, vanuit de maatschappij, vanuit de economische en vanuit de medische hoek. Als er enkel vanuit de zorg gekeken zou worden dan zouden de maatregelen juist verzwaard moeten worden. “Dan moet je per direct alle scholen dichtdoen, want daar raken veel jonge mensen besmet die het virus weer doorgeven. Het gaat om een balans die we moeten bewaren.”

Volgens de voorzitter is het belangrijk om het versoepelen niet als een vrijbrief te zien. Als de basismaatregelen niet meer gevolgd worden dan hebben we volgens Bruls een probleem.