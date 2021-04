Veel boetes voor loslopende honden in Groningse natuurgebieden

nieuws

Foto: BOA Groninger Landschap via Twitter (@boahgl)

De politie, boa’s van Het Groninger Landschap en medewerkers van de provincie hebben afgelopen zondag 26 boetes uitgedeeld in Groningse natuurgebieden, tijdens een gezamenlijke controle.

Van de in totaal 26 uitgedeelde boetes waren er negentien voor de eigenaren van loslopende honden, iets waar het Groninger Landschap voor het paasweekend nog waarschuwde. De natuurbeheerders zijn in deze periode extra alert op deze overtreding, omdat er veel jonge dieren aanwezig zijn in de natuurgebieden.

Daarnaast werden drie fietsers beboet die buiten de paden reden en kregen twee vissers een boete voor hengelen zonder toestemming. Ook werden er boetes uitgdeeld voor het maken van vuur in een stapel afval en het plaatsen van een illegale vangkooi.

