Foto Erick Bakker. Vuurwerk bij FC Groningen

Vandaag (donderdag) wordt duidelijk of er dit weekend publiek bij de voetbalwedstrijden mag komen. Dat meldt Heracles uit Almelo. De ministerraad gaat daar over beslissen.

Zondag staat FC Groningen – Sparta op het programma. Er mogen vanwege de coronamaatregelen maximaal 3100 toeschouwers naar binnen.

Die plaatsen zijn onder voorbehoud inmiddels vergeven. FC Groningen heeft dat met enkele andere clubs al gedaan, omdat het later in de week organisatorisch niet meer mogelijk was.