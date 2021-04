“Vanaf donderdag droger, volgende week maandag wellicht 15 graden”

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

De komende dagen hebben we te maken met opklaringen maar is er ook kans op een bui, na donderdag lijkt er een voorzichtige weersverbetering aan zet. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Dinsdag zijn er felle opklaringen afgewisseld door stapelwolken”, vertelt Kamphuis. “In de loop van de dag ontstaan er een paar buien die mogelijk gepaard kunnen gaan met hagel. Er waait een matige noordwestenwind, windkracht 3. Woensdag zijn er eveneens opklaringen maar blijft er de kans op een hagelbui. Het wordt dan 8 graden. In de nachten is het koud waarbij het in de nacht van woensdag op donderdag wel eens 3 graden kan gaan vriezen.”

“Donderdag blijft het droog en zijn er wolkenvelden met zo nu en dan zon. De temperatuur loopt dan op naar 9 graden. In de dagen daarna gaat de zon vaker schijnen, blijft het droog, en loopt het kwik iedere dag een graad op. Vrijdag wordt het met flink wat zon 10 of 11 graden, in het weekend gaat deze stijging doorzetten. Zondag wordt het 12 of 13 graden en op maandag komt zelfs de 15 graden in zicht. Wel blijven de nachten tot en met het weekend koud waarbij er de kans blijft op lichte vorst.