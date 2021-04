Vanaf dinsdag negatieve test nodig voor trein en bus naar Duitsland

nieuws

Station Weener Duitsland. Door Smiley.toerist - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30886658

Reizigers die vanaf dinsdag met de bus of trein vanaf het Hoofdstation naar Duitsland reizen moeten een negatief testbewijs kunnen laten zien. Dat heeft de Duitse regering besloten.

Duitsland heeft Nederland aangewezen als hoogrisicogebied vanwege de grote hoeveelheid besmettingen met het coronavirus in ons land. Een negatief testbewijs was tot op heden alleen verplicht wanneer men langer dan twee dagen in Duitsland verbleef. Door het aanscherpen van de maatregelen moet ook voor het grensoverschrijdend openbaar vervoer een negatief testbewijs getoond kunnen worden. Voor forenzen die dagelijks de grens oversteken geldt de maatregel niet. Dit betekent bijvoorbeeld dat scholieren de grens vrij over mogen steken, maar zij moeten wel in bezit zijn van een grensbewijs. Wanneer de vervoersbeweging niet dagelijks is moeten ook zij een negatief testbewijs kunnen laten zien.

Mensen die vanuit Nederland naar Duitsland reizen krijgen ook te maken met quarantainemaatregelen. Reizigers die in een hoogrisicogebied zijn geweest moeten zich voor vertrek online aanmelden bij de overheid. Na aankomst volgt in principe een thuisquarantaine van tien dagen. Na vijf dagen kan dit in principe worden beëindigd met het laten zien van een negatieve testuitslag. Nederland is niet het enige land dat het stempel hoogrisicogebied heeft gekregen. Eerder kregen landen als Polen, Tsjechië en Frankrijk al deze classificering.