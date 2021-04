Vanaf deze maand Fieldlab-evenementen met toegangstesten om samenleving deels te heropenen

nieuws

In heel het land worden er vanaf deze maand nog Fieldlab-evenementen gehouden waarmee er weer publiek welkom is bij onder andere festivals, voetbalwedstrijden en congressen. Met de evenementen wil men onderzoeken of het organiseren coronaproof kan. Dat meldt de NOS.

Mensen die naar een evenement willen moeten in bezit zijn van een testbewijs waaruit blijkt dat ze niet besmet zijn met het coronavirus. Zo mogen er bij de wedstrijd die FC Groningen op 24 april speelt tegen PSV in het Philips-stadion in Eindhoven 4.000 supporters aanwezig zijn. Bij de wedstrijd Ajax-AZ zijn 7.500 mensen welkom.

Ook de deuren van het Nationale Opera & Ballet gaan open, daar zijn 1.600 bezoekers welkom. In kleinere theaters zijn kleinere aantallen welkom. Daarnaast gaan in het kader van de Fieldlab-proeven ook casino’s en speelhalen in het hele land weer open.