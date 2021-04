Van Iddekingeweg vier maanden dicht voor auto’s bij viaduct A28

nieuws

Foto: Groningen Bereikbaar

De Van Iddekingeweg is, van maandag 10 mei tot en met maandag 6 september, afgesloten voor alle autoverkeer bij het viaduct van de A28. Dat is nodig, omdat aannemerscombinatie Herepoort het viaduct gaat verbreden.

Op deze plek wordt ook een nieuwe afrit van de A28 richting het centrum gebouwd. De weg moet worden afgesloten om de werkzaamheden zo veilig mogelijk uit te kunnen voeren.

Van maandag 10 mei 07.00 uur tot vrijdag 9 juli, evenals van maandag 23 augustus 06.00 uur tot maandag 6 september, geldt de afsluiting ook voor fietsers en voetgangers. Zij hebben dan twee opties: Omrijden richting het noorden, via het fietspad langs het Noord-Willemskanaal en de Muntingbrug naar de Brailleweg, of richting het zuiden, via fietspad Hoornsedijk en de Laan Corpus den Hoorn.

Autoverkeer wordt omgeleid via de Paterswoldseweg, de Laan Corpus den Hoorn, de Van Ketwich Verschuurlaan en de Vondellaan.