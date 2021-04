sport

Screencap uit video Lycurgus

Auke van de Kamp en Sam Gortzak vertrekken bij Lycurgus. Beide volleyballers gaan komend seizoen hun kunsten in het buitenland vertonen.

De nieuwe club van Gortzak wordt dinsdagavond bekend gemaakt. Van de Kamp laat medio mei weten waar hij gaat spelen.

Gortzak is de langstzittende speler in de selectie van Lycurgus. De spelverdeler vertrekt na zes seizoenen. Van de Kamp heeft er in totaal vijf seizoenen opzitten met een tussenjaar in België in het seizoen 2019/2020.