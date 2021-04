UMCG verwijdert bierdoppen uit slokdarm bij spelers van populair, maar levensgevaarlijk drankspel

nieuws

Foto: UMCG Endoscopie via Instagram

De afgelopen weken hebben artsen van het UMCG meerdere keren bierdoppen moeten verwijderen bij spelers van een populair drankspel.

Het spel, waarbij spelers bij elkaar een bierdop in een glas bier moeten gooien, is volgens het ziekenhuis levensgevaarlijk. De regels van het spel dicteren dat, als een bierdop in het glas valt, dat degene van wie dit bierglas is het glas leeg moet drinken.

Het gevaar van dit spel is dat naast het bier ook de bierdop wordt opgedronken en vast komt te zitten in de slokdarm of in je maag. Dit kan schade veroorzaken aan het weefsel van de slokdarm en de maag.

“Afgelopen weken hebben we al meerdere bierdoppen verwijderd”, zo schrijft de afdeling Endoscopie van het UMCG. “Als er een dop in je slokdarm of maag zit, moet deze eruit gehaald worden met een gastroscoop via de mond. Kortom: niet doen dus! Het is echt gevaarlijk!”

