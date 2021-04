UMCG start onderzoek effect cannabisolie bij uitbehandelde leverkankerpatiënten

nieuws

Het UMCG start met een studie naar het effect van cannabisolie bij uitbehandelde patiënten met leverkanker. Het doel ervan is om na te gaan of cannabisolie er voor kan zorgen dat de levertumoren verkleinen.

De aanleiding voor deze studie zijn de ervaringen van twee patiënten met leverkanker in een vergevorderd stadium. Nadat zij cannabisolie gingen gebruiken verkleinden de tumoren. Respectievelijk twee en vijf jaar na hun diagnose zijn de tumoren volledig verdwenen en zijn ze genezen. Uit onderzoek blijkt dat cannabis een remmende invloed kan hebben op de groei van leverkankercellen.

In de studie gaat het UMCG eerst de juiste dosis voor de patiënten bepalen. Zij krijgen de maximale dosis die net geen bijwerkingen geeft. Bij de deelnemers wordt vervolgens na 3, 6 en 9 maanden beeldvorming van de lever gemaakt en bloedonderzoek gedaan om te kijken of er effect is op de levertumoren. Patiënten kunnen door hun behandelaar doorverwezen worden naar het UMCG om aan deze studie deel te nemen. Er kunnen in totaal 20 patiënten meedoen. De studie zal ongeveer drie jaar duren.