UMCG-patiënten krijgen ‘makelaar’ voor gezonde leefstijl

Foto: UMCG

Patiënten van UMCG, met een leefstijl-gerelateerde ziekte, krijgen in de toekomst meer ondersteuning en leefstijlbegeleiding. Het LOFIT-project, gefinancierd door ZonMW, moet patiënten helpen met het veranderen van hun gewoontes.

Volgens het ziekenhuis is het voor veel patiënten lastig om langdurig bestaande, ongezonde gewoonten te doorbreken. “Men wil vaak wel, maar het lukt niet”, zo stelt Marian Joëls, bestuurslid van het UMCG. “Zorgverleners in het ziekenhuis hebben gebrek aan tijd om het belang van een gezonde leefstijl uitvoerig met de patiënt te bespreken.”

Daarom is er nu het LOFIT-project, waarbij behandelend artsen patiënten doorverwijzen naar een leefstijl-loket in het ziekenhuis. Bij dit leefstijl-loket gaat een zogenaamde leefstijl-makelaar, met de patiënt in gesprek over diens motivatie voor een gezonde leefstijl. “Kleine dagelijkse, duurzame aanpassingen in gezondheidsgedrag, zoals het maken van een lunchwandeling of theedrinken zonder suiker, hebben al snel effect, dat alleen maar groter wordt op de langere termijn” aldus Judith Jelsma, projectleider bij LOFIT. De leefstijl-makelaar houdt contact met de patiënt over diens voortgang en informeert de behandelend arts daarover.

De looptijd van dit project is tot november 2024.