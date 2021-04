UMCG: “Opschorten Janssen-vaccin is heel vervelend”

nieuws

foto: Bob de Vries

Het voorlopig opschorten van het vaccineren met het Janssen-vaccin is heel vervelend. Dat laat het UMCG in een reactie weten.

Woensdagmiddag maakte demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid bekend dat het vaccin voorlopig niet gebruikt wordt. Dit naar aanleiding van een advies van de farmaceut. Een aantal mensen heeft na vaccinatie te maken gekregen met bloedstolsels in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes. “Wat wij doen is dat we het landelijk beleid volgen”, vertelt UMCG-woordvoerder Joost Wessels. “Dus voorlopig prikken wij niet met het Janssen-vaccin. En dat is erg jammer.”

“Morgen of vrijdag zouden we met Janssen-vaccin beginnen”

Nederland ontving afgelopen maandag 80.000 vaccins van Johnson & Johnson. De helft daarvan was voor de ziekenhuizen gereserveerd. “We zouden morgen of vrijdag beginnen met prikken. De afspraken waren gemaakt, de roosters opgesteld. Het is vervelend dat het niet door kan gaan. Ook omdat eigenlijk nog maar een heel klein deel van de medewerkers in het ziekenhuis gevaccineerd is. In januari hebben zo’n zeshonderd medewerkers in het UMCG op de spoedeisende hulp en in de acute zorg een vaccinatie gekregen. Terwijl we in het ziekenhuis 8.000 zorgmedewerkers hebben werken.”

Vaccineren belangrijk

Dat er snel gevaccineerd moet worden is volgens Wessels belangrijk. “We zien allemaal de berichten in de media over corona-uitbraken. Ook wij hebben daar mee te maken gehad. Hoe sneller je personeel vaccineert, hoe kleiner de kans is op dergelijke uitbraken. En je kunt je voorstellen dat een uitbraak ook een grote impact heeft op de medewerkers en de capaciteit die je kunt leveren.” Het vaccineren in het ziekenhuis gaat de komende tijd wel door. “We gaan door met AstraZeneca en Moderna. Van Moderna hebben we nog een heel beperkt aantal vaccins liggen, AstraZeneca kunnen we geven aan mensen ouder dan 60 jaar.”