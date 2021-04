UMCG maakt gratis app voor behandeling ongewild urineverlies

nieuws

Foto: 77_Fotos via Pixabay

Onderzoekers van het UMCG hebben een app ontwikkeld voor de behandeling van ongewild urineverlies. De app is vanaf maandag voor iedereen gratis te downloaden.

Bijna een miljoen vrouwen in Nederland hebben te maken met ongewild urineverlies. Veelvoorkomende oorzaken daarvan zijn een overactieve blaas en verslapping van de bekkenbodemspieren. Volgens het ziekenhuis zijn de klachten goed behandelbaar, maar leert de praktijk dat slechts dertig procent van de vrouwen hulp zoekt bij de huisarts.

Anne Loohuis en Nienke Wessels, onderzoekers op de afdeling huisartsengeneeskunde en ouderengeneeskunde van het UMCG, hebben daarom de de app URinControl ontwikkeld. De app biedt blaastraining bij een overactieve blaas en oefeningen voor de bekkenbodem bij verslapping van de spieren. Uit onderzoek van Loohuis en Wessels blijkt dat de behandeling met de app net zo goed werkt als behandeling via de huisarts. Daarnaast bespaart deze behandeling 161 euro per persoon per jaar.

“Met de app kan iedereen zelf aan de slag met een trainingsprogramma op maat”, zegt Nienke Wessels. “De app bevat oefeningen om de aandrang te verminderen en een programma om de bekkenbodemspieren sterker te maken, en houdt de voortgang bij. Je kunt de app gebruiken zonder je huisarts of een fysiotherapeut te raadplegen, maar je kunt hem ook gebruikt in aanvulling op een behandeling van een zorgverlener. Je kunt er zelfs voor kiezen om je zorgverlener mee te laten kijken in de app.”