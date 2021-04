UMCG krijgt ruim twee miljoen euro voor onderzoek naar baarmoeder- en hoofd-halskanker

nieuws

Het UMCG krijgt in totaal 2,2 miljoen euro van KWF Kankerbestrijding voor een onderzoek naar de behandeling van baarmoederkanker met immunotherapie. Ook wordt een deel van het geld gebruikt om nieuwe manieren om uitzaaiingen van kanker in het hoofd-halsgebied op te sporen.

Vooral baarmoedertumoren met veel DNA-fouten lijken erg gevoelig te zijn voor immunotherapie. Het idee is daarom om vrouwen met dit type baarmoederkanker immunotherapie te geven, nog vóór operatieve verwijdering van hun baarmoeder. De behandeling moet deze operatie gaan voorkomen, zodat de vrouwen hun baarmoeder kunnen behouden.

Hoewel de resultaten van immunotherapie spectaculair kunnen zijn, hebben niet alle patiënten er profijt door bijwerkingen en zijn de medicijnen bijzonder prijzig. Daarom willen onderzoekers voorspellen bij welke patiënten immunotherapie werkt.

Ook is er geld beschikbaar voor onderzoek naar de mogelijkheid om kankercellen in het mond-keelholtegebied te labelen met een lichtgevende speurstof. De chirurg kan dan tijdens een kijkoperatie, met een speciale camera, zien waar de tumor zich bevindt. Deze ‘kleurrijke methode’ moet een operatieve verwijdering van het slijmvlies in de keelholte voorkomen.