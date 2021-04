UMCG krijgt research unit voor geneesmiddelenonderzoek

nieuws

Foto: e-Magine Art via Flickr (CCY 2.0)

Het UMCG start, in samenwerking met PRA Health Sciences, een nieuwe clinical research unit. Daar kunnen in een vroeg stadium bij patiënten nieuwe geneesmiddelenonderzoeken uitgevoerd worden.

Deze samenwerking, die uniek is in Europa, betekent dat data en onderzoeksresultaten voor medicatie eerder beschikbaar kunnen komen. PRA Health Sciences is een internationaal onderzoeksbedrijf in de gezondheidszorg.

In de clinical research unit kan vroegtijdig onderzoek gedaan worden onder patiënten met uiteenlopende medische aandoeningen die moeten verblijven in een ziekenhuisomgeving. Patiënten kunnen vrijwillig besluiten mee te doen aan een onderzoek met nieuwontwikkelde medicatie. Medicijnen kunnen hierdoor in een vroeg stadium worden getest op hun werking, waardoor ze sneller kunnen worden doorontwikkeld.

De clinical research unit wordt op het UMCG-terrein gebouwd, en moet over een klein jaar in gebruik genomen worden. Er is dan ruimte voor 12 patiënten die meedoen aan medicatie-studies. Bestuurslid Marian Joëls van het UMCG zegt: “Hiermee verhogen we de kwaliteit van de vroege fase-onderzoeken. Dat is goed nieuws voor ons onderzoek én voor de patiënt”.