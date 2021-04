UMCG-hoogleraar wordt de nieuwe Chief Nursing Officer bij ministerie VWS

nieuws

Evelyn Finnema - Foto: UMCG

Prof. dr. Evelyn Finnema, hoogleraar Verplegingswetenschap en Onderwijs bij het UMCG, wordt per 1 mei aanstaande benoemd als nieuwe Chief Nursing Officer bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Finnema gaat bewindslieden, gevraagd en ongevraagd, adviseren over de positie van verpleegkundigen en verzorgenden. “Ik ben erg blij met deze eervolle en uitdagende rol om de 400.000 verpleegkundigen en verzorgenden te representeren”, zegt Finnema. “De werkdruk is hoog en er is een oplopend tekort aan verzorgenden en verpleegkundigen. Ondanks dat hun werk divers is, zijn ze met elkaar verbonden door een gezamenlijke professionele identiteit en zijn de vraagstukken vergelijkbaar.”

Naast hoogleraar en CNO is Finnema lector binnen de Academie voor Verpleegkunde aan de Hanzehogeschool Groningen en de Academie voor Gezondheidszorg aan NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Daarnaast is ze bijzonder lid van de verpleegkundige adviesraad en het verpleegkundig platform van het UMCG. Ze loopt nog steeds regelmatig een dienst mee, om in verbinding te blijven met haar collega’s die de directe patiëntenzorg verlenen.