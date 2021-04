UMCG gaat verhalen over bijzondere verpleegkundigen bundelen

nieuws

Foto: Hanzehogeschool

Het UMCG is op zoek naar verhalen van patiënten over verpleegkundigen in het ziekenhuis die een bijzondere betekenis hebben gehad bij hun behandeling. De verhalen worden gebundeld en op 12mei, de Dag van de Verpleging, gepubliceerd op de website van het ziekenhuis.

De bundeling is bedoeld om verpleegkundigen te laten lezen hoezeer ze gewaardeerd worden. Ook wil het ziekenhuis de waarde van haar verpleegkundig personeel aan de wereld laten zien.

Om de privacy van patiënten en verpleegkundigen te beschermen, worden de ervaringen zonder achternamen gepubliceerd. Insturen kan tot en met 5 mei, ook anoniem, via deze pagina.