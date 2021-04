UMCG doet mee aan landelijk onderzoek om Alzheimer te stoppen vóór het begint

nieuws

Onderzoekers van meer dan dertig instellingen in Nederland zijn deze week begonnen met het project ABOARD (A personalized medicine approach for Alzheimer’s disease). Ook het UMCG en het Alzheimercentrum Groningen doen mee.

Het onderzoek moet informatie opleveren over hoe Alzheimer te stoppen is, nog voordat de ziekte zich laat zien. Alzheimer ontwikkelt zich gedurende een periode van twintig tot dertig jaar. “We moeten mensen bereiken die het risico lopen om de ziekte te krijgen”, zo stelt Wiesje van der Flier, projectleider van ABOARD. “En die mensen zijn we eigenlijk allemaal.”

Onderzoekers gaan daarom nieuwe testen ontwikkelen om de eerste hersenveranderingen door de ziekte te kunnen herkennen. Dat moet gaan leiden tot een duidelijk profiel voor het ziekteverloop bij een bepaalde patiënt, waardoor direct de beste behandeling kan worden gegeven. “Een belangrijk aandachtspunt van het onderzoek is om te komen tot een gepersonaliseerde behandeling op maat”, vertelt Barbara van Munster, hoogleraar ouderengeneeskunde in het UMCG