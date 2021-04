UMCG: ‘Deelname aan Lifelines-onderzoek helpt hart- en vaatziekten voorkomen’

nieuws

Bij ruim 2.000 van de 50.000 deelnemers aan het Lifelines-gezondheidsonderzoek is vastgesteld dat ze een hoog risico op hart- en vaatziekten hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van het UMCG en UMC Utrecht.

De onderzoekers zijn erg blij met dit resultaat, omdat het laat zien dat het onderzoek bijdraagt aan de gezondheid van de deelnemers. “Een groot aantal deelnemers van Lifelines met een hoog risico op hart- en vaatziekten kreeg eerder geen bloeddruk- of cholesterolverlagende medicatie voorgeschreven, terwijl dit volgens de richtlijnen wel zou moeten”, vertelt arts en onderzoeker Yldau van der Ende. “Door de ‘screening’ via hun Lifelines-deelname komen deze risicofactoren nu wel aan het licht.”

De onderzoekers gaan nu verder uitzoeken of het aantal mensen dat daadwerkelijk een hart- of vaatziekte krijgt, daalt als gevolg van de vroege diagnose. Door deze in een heel vroeg stadium op te sporen, kunnen de deelnemers eerder behandeld worden.