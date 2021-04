Uilskuiken duikt op bij terras in Haren

nieuws

In een achtertuin aan de Oosterweg in Haren is een jonge bosuil geland op het tuinmeubilair. Hij kijkt verbaasd naar de fotograaf.



Hij is waarschijnlijk in de buurt uit zijn ei gekropen. De bosuil broedt de eieren meestal in boomholtes vanaf februari uit en de jongen verlaten na een maand het nest. Ze blijven dan in de buurt om gevoerd te worden en te oefenen met vliegen.

Veel jonge bosuilen verhongeren als ze geen geschikt territorium kunnen vinden zodra de ouderlijke zorg stopt.

