Twee winnaressen uit Stad bij Miss Beauty-verkiezingen

Foto: Joris Brouwer Fotografie

Tijdens de grote finale van Miss Beauty of Groningen heeft Faby Forster, Miss Beauty of Groningen 2019, de 21-jarige Melissa Bottema uit Winsum gekroond tot Miss Beauty of Groningen 2021. Ook Merry-Jane Alvarez en Roosmarijn Schilder uit de Stad vielen in de prijzen.

Bottema troefde daarmee Simona, Tinca en Daniela uit de Stad af voor de titel. De gemeente Groningen kwam echter niet helemaal bekaaid uit theater Geert Thijs in Stadskanaal. De 18-jarige Merry-Jane Alvarez werd gekroond tot Miss Teen of Groningen. Miss Intercontinental Groningen werd de 24-jarige Roosmarijn Schilder uit de Stad.

De drie dames zullen Groningen gaan vertegenwoordigen in de Nederlandse Miss Beauty verkiezing, die in augustus gaat plaatsvinden.