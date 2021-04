Twee slechtvalkjes geboren in nestkast Gasunie

nieuws

Foto: still webcam Gasunie

In de nestkast die aan het gebouw van de Gasunie hangt zijn de eerste twee slechtvalkjes geboren. In totaal lagen er vier eieren in de kast.

In februari werd al duidelijk dat een koppeltje slechtvalken interesse had in de kast. Niet voor het eerst, ook in de afgelopen zes jaren kwamen er in de nestkast jonge slechtvalkjes ter wereld. Het broedsel bestaat dit jaar uit vier eieren, dat is ook het maximum. Ook de afgelopen jaren ging het iedere keer om vier eieren, behalve in 2017 en 2018 toen er twee en drie eieren werden gelegd.

De nestkast hangt sinds 2008 aan het gebouw. In de eerste jaren woonde er een koppeltje torenvalken, sinds 2016 is het de thuis van de slechtvalken. Zondagochtend waren de beide ouders druk bezig om de jongen te voederen. De verwachting is dat de andere twee valkjes, die nu nog in het ei zitten, ook spoedig ter wereld zullen komen.

Bekijk hier de beelden vanuit de nestkast