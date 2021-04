Twee personenauto’s beschadigd bij verkeersongeluk Veemarktstraat

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk zaterdagmiddag op de Veemarkstraat zijn twee personenauto’s dusdanig beschadigd geraakt dat ze weg moesten worden gesleept. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde even na de klok van 15.00 uur. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Ten Cate. “Een Volkswagen heeft schade opgelopen aan het rechtervoorwiel, en een Golf is zwaar beschadigd geraakt aan de voorzijde. Daarnaast liep een derde auto wat krassen op.” Bij het ongeluk raakte niemand gewond. De politie kwam ter plaatse om de weg deels af te sluiten.

“Een bergingsbedrijf is ter plaatse gekomen om beide voertuigen af te slepen. Er wordt onderzoek gedaan naar de precieze toedracht.”