“Twee mensen hebben de Martinitoren bezet en luiden continu de klokken”

Foto: Sebastiaan Scheffer

Een online escaperoom waarbij spelers hun stad moeten redden uit een verschrikkelijke situatie. Dat is de opzet van Denkers van de Lage Landen waarvan Sietse van der Steege één van de initiatiefnemers is.

Hoi Sietse! Hoe is dit bijzondere idee ontstaan?

“Het is bedacht tijdens de kerstvakantie. Samen met Jan-Willem en Remco vorm ik al sinds de middelbare school een hechte vriendengroep. Maar corona heeft alles anders gemaakt. Ook omdat we alle drie in een andere stad studeren. Om toch met elkaar in contact te blijven hebben we bedacht om een digitale escaperoom op te zetten dat zich afspeelt in de stad waar wij vandaan komen, uit Zwolle. Dat is leerzaam en leuk. Maar gaandeweg de ontwikkeling ontstond het idee om het ook beschikbaar te maken voor andere mensen en om het zich af te laten spelen in andere steden. En dat is het punt waar we nu staan.”

Een bezoek aan de website leert dat er gespeeld kan worden in Zwolle en in Groningen …

“Klopt. We komen alle drie uit Zwolle, dus daar is het mee begonnen. Gaandeweg kregen we tips en suggesties dat het wellicht ook leuk was om een andere stad er bij te pakken. En dat is Groningen geworden, de stad waar ik studeer. Overigens klinkt het alsof het allemaal heel makkelijk is gegaan. Maar zelf volg ik een medische studie, en ook mijn twee vrienden zitten niet in de ICT. Maar op basis van alle kennis en expertise die we samen bezitten hebben we het project tot dat weten te maken dat het nu is.”

Dan naar het spel over Groningen. Dat heeft met de Martinitoren te maken …

“In het spel is het de bedoeling dat een speler, of spelers, de stad redden van een verschrikkelijke situatie. In de Groningen-variant hebben twee mensen de Martinitoren bezet. Zij luiden continu de klokken waardoor de mensen in de stad geen goede nachtrust hebben. Door het oplossen van uitdagende puzzels moet men de stad zien te redden uit de situatie. Elke opdracht is heel divers opgebouwd waardoor er veel afwisseling is. In elke opdracht zitten ook Groningse elementen verwerkt waardoor wij denken dat het een hele leuke ervaring zal zijn om het spel te spelen. Dankzij een speciaal ontwikkeld hintsysteem zal je ook nooit vastlopen.”

Zijn er ook plannen om het spel zich in andere steden af te laten spelen?

“Op dit moment nog niet, maar wellicht dat we daar over enige tijd wel voor open staan. Dus als mensen tips en suggesties hebben, dan zijn die altijd welkom. Dat ik wat voorzichtig reageer heeft te maken met dat er best wel veel tijd in de ontwikkeling gaat zitten. Maar feit is wel dat iedereen tot nu toe ontzettend leuk en enthousiast reageert. Dat maakt ons blij.”

Meer informatie, en het spelen van het spel, is te vinden op deze website.