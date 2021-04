Twee maanden langer GO Sharing scooters in Stad om tegoeden op te maken

nieuws

Foto Andor Heij: Go Sharing scooter bij de jongerenflat in de Hoogte.

Mensen met tegoeden van GO Sharing kunnen deze de komende twee maanden opmaken. De deelscooter-aanbieder mag tot één juli scooters aanbieden in de gemeente Groningen.

De gemeente Groningen maakte maandagochtend bekend dat de nieuwe aanbieder van deelscooters, het bedrijf Check, pas vanaf 1 juli scooter kan gaan plaatsen. Daarom heeft het stadsbestuur besloten om de vergunning van GO Sharing met twee maanden te verlengen.

GO Sharing verloor twee weken geleden zijn vergunning voor het aanbieden van deelscooters in Groningen. Klanten van het bedrijf waren vervolgens niet te spreken over de communicatie van het bedrijf, omdat het weigerde de tegoeden van klanten te vergoeden. De klanten krijgen nu dus twee maanden de tijd om hun tegoeden op te maken.