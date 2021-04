Treinverkeer vanaf woensdag ontregeld door stakingsacties

nieuws

Treindienstleider aan het werk op de verkeersleidingspost van ProRail in Groningen. Foto: Sebastiaan Scheffer

Treinreizigers moeten vanaf woensdag rekening houden met minder of geen treinen. Door een actie van FNV Spoor zal er op bepaalde momenten minder treinverkeer mogelijk zijn.

FNV heeft acties aangekondigd omdat er nog geen akkoord is bereikt met spoorbeheerder ProRail over een nieuwe CAO. Op 1 maart deed ProRail een eindbod in de richting van de drie betrokken vakbonden. CNV en VHS Railprofessionals gingen akkoord maar wilden wel verder praten over de invulling van de ‘Eerder stoppen met werken-regeling’. De achterban van FNV verwierp echter het bod. Maandag liet de vakbond weten welke acties men aan het voorbereiden is.

Regionale acties en een landelijke 24-uursstaking

Bij de acties zal het personeel van verkeersleidingsposten het werk neerleggen. Zonder deze treindienstleiders is treinverkeer niet mogelijk. De acties beginnen woensdag in de regio’s Utrecht, Amsterdam en Alkmaar en beginnen om 06.00 uur en duren tot 08.00 uur. Donderdag volgen Den Haag, Rotterdam, Dordrecht en Roosendaal en op vrijdag wordt er actie gevoerd in Groningen, Zwolle, Eindhoven, Arnhem en Maastricht. Op zaterdag staat er een landelijke 24-uursstaking op het programma.

Grote gevolgen

ProRail verwacht dat de gevolgen van de acties op woensdag, donderdag en vrijdag gevolgen hebben voor de dienstregeling tot 10.00 uur. Dit omdat het treinverkeer na de actie weer opgestart moet worden, dat tijd kost. De kans is ook groot dat de regionale acties ook effecten hebben op treinverkeer in andere regio’s.