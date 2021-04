Trainer Jorrit Smink gaat na jaren in Chili als trainer van Forward aan de slag

sport

Foto Martijn Minnema: Groninger Boys - Forward

Jorrit Smink wordt de nieuwe trainer van zondag derdeklasser Forward. Hij volgt bij de studentenclub Gert Jan van Dijken op die trainer wordt van Wilper Boys.

“Smink is net terug uit Chili”, zegt Bart Breman, de voorzitter van Forward. “Hij was daar niet alleen als sportjournalist, maar hij was ook trainer en scout voor Chileense clubs”. Het contact met Smink, die sinds 2006 in Chili woonde, werd onder meer gelegd via een oud speler van Forward.

‘We zijn er hartstikke blij mee”, aldus Breman. “We hebben voor één seizoen getekend met een verlening als het goed gaat. En daar gaan we toch wel van uit”.