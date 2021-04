Toeristische organisaties willen landelijk actieplan

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Vijftien toeristische organisaties, waaronder Marketing Groningen, hebben informateur Herman Tjeenk Willink woensdag een actieplan aangeboden. Ze pleiten daarin voor een landelijk toerismeplan.

Het plan moet bijdragen aan de wederopbouw van de Nederlandse economie en een toekomstbestendige toeristische sector. De organisaties maken zich zorgen over de economische gevolgen van de coronacrisis, en over het overblijvende aanbod van culturele instellingen, horeca, congrescentra en dagattracties.

De organisaties roepen het kabinet op om in te zetten op een fors hersteloffensief en een staatssecretaris van toerisme aan te stellen. Ook moet het kabinet meer de regie nemen bij de spreiding van bezoekers. De toeristische sector heeft zwaar te lijden onder de coronapandemie. Zo lag het aantal overnachtingen in ons land vorig jaar 38 procent lager dan in 2019.