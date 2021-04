Toekomst Kardinge onzeker; maar sportcentrum moet nog wel jaren mee

nieuws

Foto: Roel Breet

Sportcentrum Kardinge moet nodig aangepakt worden. Het gebouw en de technische installaties zijn afgeschreven en ook het aanbod voldoet niet meer aan de wensen van de bezoekers. Toch wordt Kardinge nog vijf jaar in de lucht gehouden.

Kardinge staat er al 28 jaar. Het sportcentrum moet grootschalig aangepakt worden, of er moet complete nieuwbouw komen. De gemeente heeft daar nog geen besluit over genomen. Wethouder Inge Jongman wil dat Kardinge een meerwaarde krijgt voor de omliggende wijken Beijum en Lewenborg. Dat betekent dat ook de omgeving moet worden meegenomen in de plannen.

De gemeente is, samen met de onderwijspartners, begonnen met te kijken naar de mogelijkheden om Kardinge te veranderen in een vitaliteitscampus. Dat is een omgeving waar wonen, werken, zorg, sport, onderwijs, gezondheid, natuur, veiligheid, leren en recreěren bij elkaar komen.

De gemeente wil het huidige Kardinge nog vijf jaar in de lucht houden, maar dat brengt wel forse onderhoudskosten met zich mee. Het college wil eind volgend jaar een bidbook aan de gemeenteraad presenteren, met daarin concrete plannen van aanpak voor het sportcentrum.