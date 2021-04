Toch live Matthäus Passion: “Het ontroert mensen”

De Matthäus Passion was vrijdag in Vinkhuizen ondanks de coronamaatregelen toch live te horen. In een minitheater van De Wijk De Wereld gaven verschillende muzikanten de hele dag concerten.

De concerten duurden ongeveer tien minuten. Die konden door één huishouden per keer worden bezocht. De organisatie wilde zo de jaarlijkse Paastraditie in stand houden. “In deze tijden brengen we wat cultuur in de wijk,” vertelt Karin Noeken van De Wijk De Wereld. “Cultuur ligt natuurlijk helemaal plat. Met De Wijk De Wereld gaan we altijd door wijken en dit jaar zijn we in Vinkhuizen. Op deze manier willen we mensen ontmoeten en cultuur brengen. Het is nu natuurlijk heel bijzonder, want ik denk dat wij het enige theater zijn waar je live de Matthäus Passion kan horen. Het ontroert mensen ook omdat je voor het eerst live iets hoort en er gewoon bij bent.”

Voor de muzikanten was het heel anders om voor zo’n klein publiek te spelen. “Het is heel leuk,” zegt Vincent van Ballegooijen (hobo). Hanneke Wierenga (viool) is het daar mee eens. “Je zit heel dicht op elkaar, dat geeft iets heel intiems. Op een positieve manier, niet op een spannende manier. Je hebt meteen het gevoel dat je iets geeft.”

Ook de bezoekers waren erg enthousiast. “Ik vind het hartstikke leuk, het is weer wat anders in deze tijd. Ik vind het ook leuk dat het met Pasen te maken heeft en dat je dichtbij je huis iets bijzonders kan beleven.”