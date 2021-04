Toch geen toeschouwers bij duel tegen Sparta, FC Groningen teleurgesteld

nieuws

Foto: Sportphotoagency.com (L-R) *Jorgen Strand Larsen* of FC Groningen, *Jordan Teze* of PSV

Er wordt toch geen publiek toegelaten bij de eredivisiewedstrijden dit weekeinde. Daaronder is FC Groningen – Sparta.

Waarom de ministerraad dit besloten heeft is nog onbekend. FC Groningen heeft met teleurstelling gereageerd op het besluit. Er waren al 3100 toeschouwers aangewezen die het duel mochten bijwonen.

“Het doet enorm veel pijn dat wij onze supporters en sponsors niet mogen ontvangen komende zondag”, aldus directeur Wouter Gudde van FC Groningen. “We steken er veel tijd en energie in om alles goed en veilig te organiseren en in goede banen te leiden. Onze supporters en sponsors staan te trappelen om de ploeg weer eens live aan het werk te kunnen zien in ons stadion. Dan is het een hard gelag als anders wordt besloten.”