Tientallen reacties na besluit om terras niet te openen: “We wachten even af”

nieuws

Foto: EM2 Groningen

Eigenaar Chris Garrit van EM2 heeft de afgelopen dag tientallen berichtjes ontvangen van mensen die reageren op zijn besluit om het terras voorlopig niet te openen.

“In totaal zijn het nu zo’n dertig of veertig mailtjes”, vertelt Garrit. “Van mensen uit Nederland, maar ook kwamen er een aantal reacties uit België. Vrijwel alle reacties zijn hartverwarmend. Mensen hebben respect voor onze beslissing om nu nog even niet het terras te openen. Misschien één procent was negatief, en dat is prima. Ieder zijn mening natuurlijk.”

“Het glas is vol in de ziekenhuizen”

Vorige week maakte het demissionaire kabinet bekend dat de coronamaatregelen versoepeld worden. Daarom mogen vanaf woensdag de terrassen weer open. Garrit klapt de stoeltjes en tafeltjes voorlopig nog niet uit. Reden is zijn zus die in het UMCG werkt en dagelijks geconfronteerd wordt met de grote drukte in de ziekenhuizen. “Ja, dat is inderdaad de hoofdreden. Als ik de verhalen van haar hoor dan kan ik niet anders concluderen dat het glas in de ziekenhuizen vol is. Er moeten nu echt geen gekke dingen meer gebeuren. Anderzijds moet ik ook zeggen dat de regels zoals die gesteld zijn om een terras te kunnen openen voor ons bedrijf momenteel onwerkbaar zijn.”

“We gaan open als we echt weer open kunnen”

Na het besluit van Garrit om niet te openen hebben meer cafés in Groningen besloten om de terrassen gesloten te houden. Het gaat bijvoorbeeld om schouwburgcafé De Souffleur, keldercafé Merlot en café De Engelstede in Engelbert. “Iedereen moet het voor zichzelf afwegen. Als jij een ondernemer bent met een goed businessplan, ga je gang. Het land moet tenslotte ook weer open. Wij hebben echter besloten nog even te wachten. En natuurlijk is dat zwaar. We zijn al ruim een half jaar gesloten. En niet alleen dat. We waren gewend om hier grotere evenementen te organiseren. Door de coronacrisis hebben we diverse keren de bedrijfsvoering aan moeten passen. Dat is zwaar, want er komt heel veel bij kijken. Toch hebben we nu gezegd, jongens we wachten nog even. We hopen met een paar weken want ook alle mensen werkzaam bij EM2 staan te springen weer te beginnen. We gaan open als we echt weer open kunnen, en dan meteen goed.”