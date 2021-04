Tevredenheid over sportparken flink toegenomen

nieuws

Sportpark het Noorden, VVK,VVG, Potetos, foto Andor Heij

De tevredenheid van de bezoekers van sportparken in de stad is fors toegenomen. Dat blijkt uit het Onderzoek Sportparken 2020 van de gemeente.

Van de 479 deelnemers aan het onderzoek geeft 84 procent aan tevreden te zijn over de sportparken. In 2017 was het percentage slechts 60 procent. Het is niet duidelijk in hoeverre corona een rol heeft gespeeld. Sommige faciliteiten zoals kleedkamers en kantines konden (tijdelijk) niet worden gebruikt, maar zijn wel meegenomen in het onderzoek.

De grootste stijgers qua tevredenheid zijn de sportparken Coendersborg, De Wijert, Het Noorden en Hoogkerk. Over de Esserberg is de tevredenheid juist afgenomen. De gebruikers zijn vooral blij met de extra kunstgrasvelden op de diverse sportparken. De bezoekers die minder tevreden waren hadden vooral klachten over de bewegwijzering naar het sportpark, de veiligheid op de parken, de kleedkamers, het onderhoud en de parkeermogelijkheden voor auto’s en fietsen. De gemeente belooft de schoonmaak te zullen verbeteren.