Tevredenheid na eerste dag autoloze schoolstraat: ‘Blij dat die irritante auto’s weg zijn’

Het is vaak erg druk in de Lorentzstraat, maar daar kwam vanaf maandagochtend verandering in. De straat is namelijk een schoolstraat geworden en is twee keer per dag niet meer toegankelijk voor auto’s en motoren.

Basisschool de Starter werkt mee aan een pilot van de gemeente waarbij de straat waar de school aan zit wordt afgesloten. De straat wordt afgesloten op het moment dat de kinderen naar school gaan en wanneer zij weer vrij zijn. Automobilisten en bestuurders van motoren mogen dan de straat tijdelijk niet meer in.

De leerlingen van de leerlingenraad mochten maandag helpen met het afsluiten van de straat. Zij deelden hierbij briefjes met uitleg uit aan de ouders die toch met de auto zijn gekomen. “Ik ga altijd met de fiets naar school en ik vind het zo veel fijner” zegt een van de leerlingen. “Ik vond de auto’s vooral irritant want ik moet vaak wachten omdat ik er niet langs kan” zegt hij. “Voor mij is het erg onhandig. Als ik een drukke dag heb moet ik mijn kinderen met de auto brengen en halen omdat ik anders te weinig tijd heb” zegt een moeder. Zij kwam vandaag toch met de auto.

“We willen vooral de ouders stimuleren om vaker met de fiets of lopend te gaan” zegt Annemarie Beukema, directrice van de Stamper. “Dit is belangrijk voor de veiligheid van de kinderen maar het is natuurlijk ook beter voor de planeet” zegt de directrice.