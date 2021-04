Testvoorstellingen in Martiniplaza en Grand Theatre

Martiniplaza en het Grand Theatre zijn blij dat zij voor het eerst sinds maanden weer open mogen. De twee locaties nemen net als het Groninger Museum en Spot Groningen deel aan een pilot van de Rijksoverheid. Met de testevenementen wordt onderzocht of voorstellingen coronaproof gehouden kunnen worden. Volgende week vinden er verschillende shows plaats waarvan één in Martiniplaza en twee in het Grand Theatre.

‘Ik heb het publiek het meeste gemist. Wij hebben een aantal repetities en opnames mogen verzorgen maar hier was vanwege Corona natuurlijk geen publiek bij’ zegt Milan van der Zwaan, productieleider van het Grand Theatre Groningen. Annerie Knol van Martiniplaza is het met de productieleider eens. ‘Woensdag om tien uur startte de kaartverkoop en je merkt dat iedereen er weer zin in heeft. Er moet nog wel flink gerepeteerd worden, maar dat gaat helemaal goed komen’ zegt Knol.

‘Mensen moeten zich vooraf laten testen en dienen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Ook dragen zij de gehele show een mondkapje’ aldus van der Zwaan. ‘Testen moet bij een speciale testlocatie in Groningen. Bezoekers krijgen hier via de mail meer informatie over’ zegt van der Zwaan.