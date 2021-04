Terrassen open, maar niet aan Zuiderdiep: “Dit maakt ons kwaad”

Horecaondernemers aan het Gedempte Zuiderdiep balen. Vanaf 21 april mogen ze waarschijnlijk hun terrassen weer openen, maar door werkzaamheden kan dat niet.

Vanaf 12 april gaat Enexis werken aan de gasleiding, waardoor de stoep open moet. Daardoor is er geen ruimte meer voor terrassen. “We mochten natuurlijk al heel lang niet open door de lockdown, wat een enorme druk heeft gegeven op ons en ons inkomen,” vertelt Gezinus Winters van Wadapartja. “Nu mogen we eindelijk weer open met z’n allen en worden we tegengehouden door dit soort knulligheden waardoor we geen terras kunnen voeren. Dat betekent nog steeds geen inkomen. Dat is heel erg zuur.”

“Dit maakt je in de eerste instantie natuurlijk emotioneel en kwaad omdat we als kleine ondernemers samen corona willen doorkomen. Dit maakt het extra zuur. Ondertussen krijgen we geen gehoor van Enexis en de gemeente. Dat maakt mij en veel andere ondernemers hier heel emotioneel.”

De ondernemers hopen nu vooral dat de gemeente met ze in gesprek gaat. “Het lijkt weer de kleine ondernemer tegen de grote partijen waardoor we bijna met onze rug tegen de muur staan. De gemeente ziet geen aanleiding om het gesprek met ons aan te gaan. We denken er aan om een brandbrief te schrijven en misschien in opstand te komen of te kijken of we de werkzaamheden op een andere manier kunnen tegenhouden. We moeten met onze vuist omhoog vechten om te zorgen dat we weer eens normaal kunnen ondernemen.”